Лариса Голубкина отмечает юбилей

Юбилей отмечает блистательная Лариса Голубкина. Она ворвалась в кинематограф в музыкальной комедии "Гусарская баллада". На роль Шурочки Азаровой претендовали десятки актрис, но Эльдар Рязанов выбрал студентку ГИТИСа. Голубкина не только блестяще сыграла роль девушки-корнета, но и сама исполнила все вокальные партии, напоминает "ТВ Центр".

Талантливой актрисе была интересна прежде всего театральная сцена, а потому в её фильмографии не так много картин. Зато каждая - с характером. Сильная и справедливая - в "Дайте жалобную книгу". Нежная и заботливая - в "Трое в лодке, не считая собаки", это единственный художественный фильм, в котором она сыграла вместе с супругом Андреем Мироновым.

Обворожительная, с неиссякаемой энергией и удивительным жизнелюбием - такую Ларису Голубкину любят миллионы зрителей.