Ближайшее окружение Владимира Зеленского начало переговоры с внутренними политическими соперниками, что может еще сильнее подорвать позиции главаря киевского режима. Об этом пишет издание Washington Post. Предчувствуя скорый крах, Зеленский изо всех сил старается восстановить связи с новой американской администрацией, после скандальных переговоров с президентом Дональдом Трампом.

На Украине, в том числе на Банковой очень боялись, что Штаты после вызывающего поведения Зеленского в Белом доме введут против их страны санкции. И это могло бы ослабить позиции главаря режима даже больше, чем сокращение военной помощи США. Ведь параллельно с этим, по данным Bloomberg, Вашингтон продавливает смягчение формулировок в отношении России в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, которая состоится на следующей неделе. Администрация Трампа настаивает на исключении из документа слова "санкции" и формулировок о способности России вести войну на Украине.

Илон Маск призвал ввести рестрикции против украинских олигархов и заявил, что вся передовая линия ВСУ рухнет, как только он отключит свою систему спутниковой связи.

В Париже прошёл массовый митинг против военных поставок Киеву. "Макрон, мы не будем умирать за Украину!" - главный лозунг демонстрантов. В Германии - новая волна забастовок сотрудников аэропортов по всей стране. А оказание режиму военной помощи на три миллиарда евро застопорилось в Бундестаге из-за внутренних разногласий.