Половина украинцев в Германии не работают и живут на социальные пособия. Поддержка Киева разрушает немецкую экономику, заявил депутат Европарламента Максимилиан Крах на форуме в Белграде. Там открылась международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин". В ней принимают участие делегаты из десяти стран.

По словам участников, помогать режиму Зеленского - значит финансировать коррупцию, разрушать энергетическое партнёрство с Россией и свой экспортный рынок. Отдельно отметили, что все национальные меньшинства на Украине лишены прав, подвергаются гонениям и террору со стороны властей. Действует запрет на обучение и проведение церковных служб на родном языке.

Такая ситуация, заявили делегаты, не соответствует нормам цивилизованного мира. Представитель Румынии призвал оказать на Киев политическое давление, сообщает "ТВ Центр".