Каратисты поборются за медали на "Кубке наций" в Москве

Зрелищные состязания, доказывающие физическое и духовное превосходство. Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония открытия престижных Международных соревнований “Кубок наций” по кёкусинкан. Это один из самых трудных стилей карате.

В масштабном турнире принимают участие около двух тысяч спортсменов из более чем 20 стран мира. Россию представляет столичная команда. В программе - бои мастеров разных категорий и возрастов, церемония награждения победителей и концертные выступления.

Организовали турнир Союз промышленников и предпринимателей “Иволга” совместно с клубом карате “Подольск-Додзё”, сообщает "ТВ Центр".