Астрономы нашли чёрную дыру в Большом Магеллановом облаке

Астрономы впервые обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике. К сенсационному результату привело наблюдение за так называемыми гиперскоростными звёздами. Оказалось, что значительная их часть прибыла в Млечный путь из Большого Магелланова облака.

Всё началось с исследования движения 21 звезды на окраинах Млечного пути с помощью телескопа Гайя. Эти небесные тела представляют интерес, потому что несутся с огромной скоростью - несколько миллионов километров в час.

Со временем эти звезды должны покинуть нашу галактику. Учёные пытались понять, откуда они начали свой путь и проследили их движение в обратном направлении. После сложнейших расчётов выяснилось, примерно половину звёзд выбросила центральная чёрная дыра Млечного пути. А вот другую – неизвестный ранее гигантский объект в Большом Магеллановом облаке, который находится в 160 тысячах световых лет от нас. По логике это должна была быть тоже огромная чёрная дыра. Так и оказалось.

"Одним из механизмов образования таких сверхскоростных звёзд является механизм Хиллса, когда двойная звезда пролетает вблизи сверхмассивной чёрной дыры, одна звезда может быть захвачена, а другая выброшена со скоростью, которая может достигать более тысячи километров в секунду. Поразительно осознавать, что прямо по соседству с нами находится ещё одна сверхмассивная чёрная дыра", - объясняет доктор Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики Джесси Хан.

Для ученых это - большая удача, потому что обнаружить чёрную дыру не так-то просто. Но исследователи смогли даже рассчитать ее массу - около 600 тысяч масс Солнца. Это открытие позволит быстрее находить другие космические ловушки, которые ещё не так давно вообще считались чем-то из области фантастики. И возможно, станет понятно, как эти тёмные материи влияют на Землю и людей.