Собянин рассказал об успехах московских школьников на олимпиаде по программированию

59 дипломов получили столичные школьники на Открытой олимпиаде по программированию, более трети из которых - первой степени. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, ребята показали блестящие результаты. Москва ими гордится и желает новых побед.

Открытая олимпиада по программированию - одна из самых престижных в стране. Её победители получают льготы при поступлении в вузы. В этом году в состязании участвовали более 480 школьников из России и Белоруссии. Более трети - москвичи. Чтобы выйти в финал, конкурсантам пришлось решать сложные задачи, писать код на разных языках программирования.

По словам мэра, для будущих IT-специалистов в городе созданы все условия: работают профильные классы, кружки и образовательные программы по искусственному интеллекту.