Путин отметил самобытный талант Ларисы Голубкиной

Миллионы ценителей искусства восхищаются самобытным талантом Ларисы Голубкиной, отметил Владимир Путин. Президент поздравил актрису с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии. Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

9 марта Ларисе Голубкиной исполняется 85 лет. Актриса начинала свою кинокарьеру в музыкальной комедии "Гусарская баллада" в роли девушки-корнета. Она сыграла много ролей в театре.

В фильмографии Голубкиной не так много картин, но зрители помнят её в фильмах "Дайте жалобную книгу" и "Трое в лодке, не считая собаки".