В Подмосковье разразился скандал с недобросовестным застройщиком

11 уголовных дел и ущерб на сотню миллионов - в Подмосковье десятки семей оказались в ситуации, когда заплатили застройщику за возведение индивидуальных домов, но в итоге остались и без жилья, и без денег.

Схема, по которой действовала компания-девелопер, напоминает финансовую пирамиду, где средства новых заказчиков шли на нужды предыдущих, но в какой-то момент всё пошло не по плану. Не помогли даже эскроу-счета, призванные обезопасить клиентов. В запутанной истории разбирался Илья Данильцев (смотрите видео).