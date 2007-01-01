Началось масштабное обновление Ростокинского акведука

Начинается масштабное обновление с реставрацией Ростокинского акведука. Ему вернут былую красоту, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что этот единственный акведук в России, сохранившийся до наших дней, является объектом культурного наследия федерального значения. Его возвели в 1779–1785 годах, он был важной частью первого Екатерининского водопровода.

После 1962 года акведук превратился в опору для теплотрассы, а в 2007 году исторический объект превратили в пешеходный мост. Но реставраторы восстановят архитектурный облик Ростокинского акведука: расчистят фасады, заменят деревянные части, укрепят кладку и все конструкции моста.