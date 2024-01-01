Освобождено Новенькое в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авиация и артиллерия поразила живую силу и технику ВСУ в районе 15 населённых пунктов. За сутки противник потерял более 350 военнослужащих, уничтожены несколько танков и боевых машин пехоты, радиолокационная станция RADA и 11 пунктов управления беспилотниками.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.