Путин рассказал об атмосфере встречи с матерями и вдовами участников СВО

Владимир Путин признался, что едва сдержал эмоции на встрече с матерями и вдовами бойцов спецоперации.

"Очень трогательно было. Я едва сдержался. Но мне нельзя", - сказал президент, общаясь с женщинами после встречи. Короткое видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

6 марта Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В преддверии 8 марта глава государства пообщался с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда "Защитники Отечества".

На этой встрече Путин обещал подумать над введением единых норм оказания поддержки семьям участников СВО. Президент предложил начать с закрепления единого обязательного минимума такой помощи.