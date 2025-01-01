В Москве установлен температурный максимум года

9 марта зарегистрирован новый температурный рекорд – этот день стал самым тёплым с начала 2025 года, написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Росту температуры поспособствовали тёплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего солнца. Днём столбики термометров на метеостанции на ВДНХ достигли отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было 1 марта.

Накануне, 8 марта в Москве был установлен температурный рекорд дня. Воздух в столице прогрелся до плюс 10,1 градуса. Это значение на полтора градуса выше прежнего суточного рекорда 8 марта, зафиксированного в 2020 году.

По прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в столичном регионе будет аномально тёплой для второй декады марта. Столбики термометров днём поднимутся до плюс 8-14 градусов, будет малооблачно и почти без осадков.