Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Москве

По программе комплексного развития территорий в Москве построят и реконструируют более 26 километров дорог. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Новые дороги появится в восьми бывших промзонах и на неэффективно используемой территории в Тимирязевском районе. В промзоне "Автомоторная" будет обновлён участок 4-го Лихачëвского переулка, здесь же возведут мост через реку Лихоборку.

Мэр отметил, что благодаря новой дорожной инфраструктуре подъезд к жилым кварталам станет удобнее.