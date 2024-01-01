Появилось видео с бегущими из Суджи украинскими военными

Минобороны России опубликовало видео с ударами по колонне с техникой ВСУ в районе Суджи Курской области. В ведомстве пояснили, что на кадрах показаны покидающие город подразделения украинской армии. Известно, что удар нанесён операторами дронов центра "Рубикон".

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Накануне ВСУ были выбиты из трёх сёл в курском приграничье.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.