В Евросоюзе закрыли глаза на гибель мирных жителей в Сирии

Очередной пример двойных стандартов продемонстрировали в Евросоюзе. Там выпустили заявление, в котором призвали соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также осудили нападения так называемых проасадовских повстанцев.

При этом в документе полностью игнорируется гибель мирных жителей от рук боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Жертвами террористов становятся в основном алавиты и христиане.

Резкое обострение ситуации в Сирии республике произошло 6 марта, когда сразу в нескольких провинциях начались столкновения между сторонниками свергнутого президента Башара Асада и правительственными силами безопасности. Для подавления беспорядков власти привлекли армию.

По данным местных СМИ, в списке погибших уже 120 бойцов сопротивления, 93 военных и более 500 мирных жителей, сообщает "ТВ Центр".

* Запрещённая в России террористическая организация