Представлены новые герои СВО.

Подполковник Александр Коробов с подчиненными попал под атаку FPV-дронов. Прикрывая товарища от удара беспилотника ВСУ, Александр меткими выстрелами уничтожил его. А затем, несмотря на полученное ранение, продолжил отражать нападение противника. Группа Коробова ликвидировала 5 БПЛА и без потерь прибыла в безопасный район.

Прапорщик Татьяна Константинова, фельдшер мотострелковой роты, спасла военнослужащих, пострадавших в результате попадания снаряда ВСУ в блиндаж. Татьяна оказала первую помощь командиру подразделения и трем бойцам, организовала их эвакуацию в полевой госпиталь