ВС России продолжают бои в Часов Яре Донецкой народной республики.

Отличились экипажи танков Т-90М "Прорыв" ивановских и костромских десантников. Чтобы расчистить дорогу штурмовым отрядам, они нанесли удары по опорникам ВСУ, расположенным в промзоне населенного пункта с расстояния в пять километров. Корректировка стрельбы шла с помощью беспилотников. На случай атаки вражеских коптеров "Прорывы" оснащены современным комплексом защиты, включая средства РЭБ, а также дополнительный каркас из решеток и цепей.

В Херсонской области расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил вражеский беспилотник "Фурия", который вел воздушную разведку наших позиций на левом берегу Днепра. Российские зенитчики надежно прикрывают подразделения и технику не только от дронов, но и от крылатых ракет неприятеля. "Стрела" способна поражать цели противника на дальности до пяти и на высоте до трех с половиной километров, а затем, чтобы не попасть под ответный огонь, в считанные секунды менять место дислокации.