Российская система ПВО сбила девять украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила новые попытки киевского режима ударить по территории нашей страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в ночь на понедельник, 10 марта, перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Три БПЛА были ликвидированы над территорией Самарской области, по два устройства уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России разработало перечень вооружения для сил транспортной безопасности. В нем же уточняется применение спецсредств против беспилотников, причем сотрудников научат нейтрализовывать не только воздушные цели, но и надводные и подводные аппараты.

Тем временем российские дроны на оптоволокне приводят в ужас украинских боевиков. Мощный фугас на подвесе легко справляется с хорошо укрепленными позициями, а бронетехника и вовсе становится расходным материалом. Украинские системы радиоэлектронной борьбы бессильны.