В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в Курской области сегодня освобождены ещё три населённых пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее Минобороны опубликовало видео с ударами по колонне с техникой ВСУ в районе Суджи Курской области. На кадрах показаны покидающие город подразделения украинской армии.

Утром 9 марта бойцы группировки войск "Север" освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Накануне, 8 марта ВСУ были выбиты из трёх сёл в курском приграничье.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.