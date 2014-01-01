SHAMAN развеял слухи об отношениях с Екатериной Мизулиной

Певец Shaman объявил о том, что он и Екатерина Мизулина – пара. Это заявление Ярослав Дронов (настоящее имя музыканта) сделал на своём концерте. На сцене рядом с ним стояла его спутница.

Глава Лиги безопасного интернета подтвердила сказанное и пара закрепила свои слова поцелуем. Короткое видео опубликовал Telegram-канал издания Super.ru.

Ранее Shaman и Мизулина намекали на отношения, но не делали официальных заявлений об этом. Прозвучавшее сегодня признание стало первым.

В сентябре 2024 года 33-летний Дронов развёлся со своей второй женой Еленой Мартыновой, она была старше супруга на 14 лет. От первого брака с Мариной Рощупкиной у певца есть дочь, родившаяся в 2014 году.

Екатерине Мизулиной 40 лет. По информации из открытых источников, она не была замужем.