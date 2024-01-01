ЦИК Румынии не допустил Джорджеску до участия в президентских выборах

Центризбирком Румынии не допустил Кэлина Джеорджеску до участия в президентских выборах, сообщил телеканала Digi24. Два дня назад политик подал документы на регистрацию.

В ноябре 2024 года в Румынии прошли президентские выборы. В первом туре победил Джеорджеску, набрав 22,94% голосов. Конституционный суд аннулировал итоги голосования, заявив о серьёзных нарушениях.

Джеорджеску пытался опротестовать это решение в Апелляционном суде, но это ему не удалось. 26 февраля политику были предъявлены обвинения в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации в рамках избирательной кампании, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка. Суд оставил его на свободе, ограничив некоторые действия.

Джорджеску неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. Из-за этого в политической элите Румынии его считали представителем российских интересов в стране.