Массовые протесты всю ночь продолжались в Бухаресте

Массовые протесты и столкновения с полицией всю ночь продолжались в Бухаресте. Тысячи граждан Румынии вышли на улицы после того, как Центральное избирательное бюро вновь отстранило от президентских выборов Кэлина Джорджеску. Лидеру оппозиции было отказано в регистрации, даже несмотря на положительное решение Конституционного суда.

Вечером сторонники честных выборов заполонили центр столицы. А ближе к ночи атаковали здание избиркома, снеся ограждение и забросав стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Оппозиция уже призвали протестующих вести себя в рамках закона и не поддаваться на провокации. Сегодня запланированы новые митинги.

Кэлин Джорджеску в ноябре стал победителем первого тура выборов, однако под давлением Брюсселя итоги признаны недействительными. Новые выборы назначены на 4 мая.