Новым премьером Канады будет Марк Карни. Кто он такой?

Правящая Либеральная партия Канады выбрала нового лидера, который займет пост премьер-министра страны. Им стал банкир Марк Карни.

Нынешний глава правительства Джастин Трюдо под давлением однопартийцев объявил о намерении уйти в отставку. Теперь, в условиях предстоящих торговых войн с США, кабинет возглавит опытный экономист.

Марк Карни - сторонник увеличения оборонных расходов, замены доллара как мировой резервной валюты на международную цифровую и введения зеркальных пошлин на американские товары. Он уже заявил: Канада никогда не станет частью США, как того желает президент Трамп.