В России 80 лет назад появилась пожарно-техническая экспертиза

Ровно 80 лет назад в России появилась пожарно-техническая экспертиза.

Первые подвижные лаборатории работали только в Москве, Ленинграде, Свердловске и Горьком. Сейчас служба насчитывает 79 учреждений по всей стране. Около двух лет назад судебно-экспертный центр открылся в Донецкой народной республике, с филиалами в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Эксперты испытательных лабораторий могут точно установить причину пожара и схему распространения огня. Полторы тысячи специалистов ежегодно проводят до 42 тысяч исследований. Благодаря их работе предотвращено множество возгораний, а значит спасены жизни и имущество граждан.