Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Ваша личная жизнь сегодня - зона турбулентности: захочется расставить точки над i. Не торопитесь - эмоции утихнут и правильные решения придут сами.

Тельцы

Вам может захотеться побыть в тишине, выключить телефон и просто послушать себя. Отличное время для медитации или ведения дневника.

Близнецы

Общение может быть неровным – то веселье и поддержка, то неожиданные конфликты. В соцсетях держите дистанцию, не поддавайтесь на провокации.

Раки

Коллеги или начальство, преподаватели могут удивить вас нестандартными предложениями. Будьте осторожны в финансах - возможны неожиданные траты.

Львы

Ваши мечты о путешествиях или учебе могут столкнуться с суровой реальностью. Возможно, придется пересмотреть планы или отложить важные дела.

Девы

Будьте аккуратны в разговорах с близкими, особенно о деньгах и обязанностях. Если есть необходимость в таком обсуждении, обдумайте каждое слово.

Весы

Вас могут проверить на прочность, а может, вам самим захочется что-то прояснить в отношениях. Главное – не бросаться в крайности и не рубить с плеча.

Скорпионы

Здоровье может потребовать внимания, особенно если вы в последнее время перегружены. Дайте себе передышку – даже супергероям нужен отдых.

Стрельцы

Вы витаете в облаках, но кто-то напомнит о невыполненных делах и придется выбирать между развлечениями и обязанностями. Найдите баланс!

Козероги

Домашние дела или семейные отношения потребуют вашего внимания. Будьте терпеливее к близким, мир в семье важнее ваших планов и графиков.

Водолеи

Неожиданные задержки или путаница заставят представителей знака понервничать. Не спешите паниковать, ведь речь не идет о глобальных потерях и катастрофах.

Рыбы

Звезды советуют игнорировать сегодня предложения о скидках и особых условиях. Эти покупки не будут выгодными, лучше сэкономьте и отложите деньги.