При пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье погибли четыре человека

В деревне Высоково Чеховского района Подмосковья произошел крупный пожар в тепличном комплексе. По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок.

Как сообщает МЧС Московской области, в результате происшествия погибли четыре человека. Их тела были найдены при разборе конструкции.

В настоящее время возгорание на площади 1 050 квадратных метров локализовано. К борьбе с пожаром были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

Между тем, очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что слышали мощный хлопок в районе деревни Высоково. После чего вспыхнуло пламя, высотой до 30 метров. Зарево от пламени было видно за несколько километров.