Власти Украины демонстрируют пока недостаточно желания для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 9 марта.

Говоря о том, собираются ли Соединенные Штаты возобновить помощь Украине, Трамп пояснил, что "я хочу, чтобы они хотели мира", однако "сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны". При этом политик допустил, что желаемые Вашингтоном проявления появятся "в течение следующих двух или трех дней".

Президент США также подчеркнул, что "хочет сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась" к мирным усилиям, поскольку "необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям" (цитаты по ТАСС).

После скандальной встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме Вашингтон решил свернуть оказание помощи Украине, обусловив ее возобновление реальными шагами к мирному урегулированию конфликта.

Через несколько дней после этого Зеленский опубликовал пост с выражением сожаления и заявил, что "пришло время все исправить". Он рассказал о проработке некоего мирного плана.

Однако пока поток помощи из Соединенных Штатов не возобновлен, а Европа не может договориться о единоличном несении этого бремени. На саммите Евросоюза не удалось достичь компромисса о поддержке Украины — на масштабный пакет помощи от ЕС киевский режим может пока не рассчитывать.