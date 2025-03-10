У основателя "МММ" Мавроди не нашлось наследников: дочь и брат от всего отказались

Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года. У основателя финансовой пирамиды "МММ" произошел сердечный приступ. Медики спасти великого махинатора не смогли. Ему было 62 года.

После смерти Мавроди не похоронили почти неделю. Пять дней тело пролежало в морге, родственники не хотели его забирать. Родной брат основателя "МММ" Вячеслав лишь публично объявил, что не разрешает хоронить Сергея Пантелеевича в семейной могиле на Троекуровском кладбище. Это так возмутило поклонников и вкладчиков последней пирамиды Мавроди "МММ-2011", что люди скинулись на похороны. Организаций панихиды занималась бывшая супруга махинатора Елена Павлюченко.

Теперь же выяснилось, что наследники Мавроди — дочь и брат отказались от всего. До сих пор никто так и не открыл наследственное дело. Хотя, по официальным данным, основатель "МММ" оставил после себя лишь долги, сумма которых превышает 1,6 миллиарда рублей.

Последние 10 лет жизни Мавроди погряз в судебных разборках. Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу пострадавших вкладчиков, пишет РИА Новости.