Трампа задел вопрос о неуважении со стороны Путина

Американский лидер Дональд Трамп отказался подтвердить слова журналиста о том, что президент России Владимир Путин не уважает своего коллегу.

Сотрудник The Washington Post, обращаясь к Трампу, предположил, что продолжающиеся удары российских войск по Украине можно расценить как свидетельство неуважения Владимира Путина по отношению к главе Соединенных Штатов.

Трамп переспросил: "Он проявляет неуважение ко мне?", затем выяснил, какое средство массовой информации представляет автор вопроса. Узнав, что это The Washington Post, президент США заявил, что отныне эта газета лишилась значительной доли доверия, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле рассказали, доверяет ли президент России Владимир Путин Соединенным Штатам в свете шагов по восстановлению российско-американского диалога. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "мы в России доверяем самим себе".

При этом Владимир Путин еще до избрания Дональда Трампа президентом США подчеркивал, что Россия будет уважать любое решение американских избирателей, но это их дело — кого выбрать главой своего государства.