Россиянам рассказали, что делать при странном поступлении денег на карту

Мошенники придумали новую хитрую схему. На телефон жертвы приходит сообщение о зачислении средств, а потом звонит преступник и говорит, что по ошибке выслал деньги. Чтобы защитить себя от злоумышленников ни в коем случае не отправляйте средства назад, пока не убедитесь, что операция действительно была.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждают, что поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и началом мошенничества.

Если вы увидели странное зачисление на свою карту, полиция рекомендует предпринять следующие шаги. "Проверьте ваш счет: убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счет, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк. Сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой", — советуют в МВД.

Далее лучше связаться с банком, чтобы ваше обращение зарегистрировали и провели проверку. Если нет уверенности, что деньги предназначались вам, лучше не тратить их до выяснения обстоятельств, поскольку это может быть расценено как необоснованное обогащение, и деньги все равно придется вернуть, да еще и с судебными издержками, пишет ТАСС.

"Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту)", — советуют в МВД.