Власти США анонсировали новые санкции против России

Американские власти изучают возможность ужесточения санкций против России. Член Сената от Республиканской партии Линдси Грэм* анонсировал в воскресенье, 9 марта, внесение в парламент США соответствующих законодательных инициатив.

По словам сенатора, он уже на следующей неделе инициирует рассмотрение нового законопроекта против России, который предусматривает "санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора". Задача, как пояснил политик, состоит в том, чтобы "призвать их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры" (цитата по РИА Новости).

Между тем президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация изучает возможность введения дополнительных пошлин на российскую продукцию и ужесточения санкций против России.

Политик признал, что "мы рассматриваем множество аспектов", но при этом отметил, что многое зависит от хода встреч в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине — в частности, от назначенной на 11 марта встречи американских и украинских политиков, сообщает ТАСС.

Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт рассказал, что Трамп "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", причем сделать это можно как с помощью пряника, так и с применением кнута.

В то же время Вашингтон пытается убедить союзников по "Группе семи" смягчить антироссийскую риторику. Источники рассказали, что США настаивает на изъятии из коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7 слова "санкции" применительно к России.

* лицо, включенное в России в реестр террористов и экстремистов