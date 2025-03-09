Появились подробности смерти 22-летнего принца Люксембурга: перед уходом он улыбнулся

Принц Люксембурга Фредерик умер после восьми лет борьбы с редким генетическим заболеванием. Ему было 22 года.

Сына принца и принцессы Люксембурга Роберта и Джулии не стало еще 1 марта. Но семья смогла сохранить трагические новости в секрете, чтобы оплакать покойного без лишней шумихи и внимания СМИ. Чуть придя в себя от горя, родители Фредерика рассказали о последних минутах его жизни.

По их словам, принц нашел в себе силы и мужество попрощаться с папой, мамой, братом и сестрой по очереди. "Он оставил нам напоследок давнюю семейную шутку. Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание, что позволило ему в последний раз рассмеяться… чтобы подбодрить нас всех", — говорится в официальном сообщении семьи.

Принц Фредерик страдал от редкого митохондриального заболевания, вызванного мутациями в гене POLG. Эта болезнь постепенно разрушает органы, в первую очередь убивая клетки мозга. Заболевание не поддается лечению. Страшный диагноз Фредерику поставили в 14 лет, до этого симптомы были не явными и выявить болезнь не удавалось, пишет TMZ.