Седокова набросилась на покойного Тимму с обвинениями: "Прошелся по нашей любви с небывалой жестокостью"

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря. Перед смертью он пытался дозвониться до своей бывшей жены Анны Седоковой, но она так и не взяла трубку. После трагедии певица с нервным срывом оказалась в больнице. Только спустя два месяца после произошедшего она начала приходить в себя.

Анна вернулась в соцсети, приняла участие в съемках нового шоу и даже выступила на концерте. Седокова говорит, что ей все еще страшно появляться перед людьми, но она заставляет себя, чтобы хоть как-то наладить свою жизнь.



Певица призналась, что напрямую обсуждать трагедию она не готова, но всю свою боль, все переживания Анна выплеснула в новой композиции. "Я вернулась на студию и записала песню. В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала", — поделилась Седокова.

Артистка опубликовала отрывок композиции. Трек пропитан отчаянием и болью. В песне Анна набросилась на Яниса с обвинениями.

"Что ты разбил мое сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошелся по нашей любви с небывалой и странной жестокостью. И вот, посмотри, это я, я твоя, замерла я над пропастью", — поет Седокова.