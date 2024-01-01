Украина попытается убедить Соединенные Штаты возобновить военную и разведывательную помощь во время переговоров, которые пройдут на этой неделе. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, ради восстановления потока американской помощи киевский режим собирается предложить России частичное прекращение огня — так Украина попытается продемонстрировать Вашингтону свою готовность к мирному урегулированию.

Источники уточняют, что пресловутая инициатива о паузе в боях, по версии Киева, будет предполагать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также боевые действия в Черном море.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят — это лишь даст киевскому режиму передышку на поле боя, чтобы "перевооружиться и зализать раны".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупреждал, что "какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны". Для остановки боевых действий необходимо соблюсти условия, о которых в июне 2024 года говорил президент России Владимир Путин.