Курская земля буквально горит под ногами украинских боевиков. За последние двое суток освобождены сразу четыре населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица и Лебедевка. Враг пытается отступать, но выйти ему не дают. Операторы ударных дронов одну за другой уничтожают колонны ВСУ и отдельные автомобили.

С воздуха по позициям противника в Курском приграничье ракетные удары наносит армейская авиация. А в соседней Сумской области наши штурмовые подразделения взяли под контроль хутор Новенькое. Активно продвигаются на своем участке фронта подразделения группировки "Восток". Село Константинополь в ДНР - под полным контролем наших войск. Все ближе западные границы республики. Уже освобожденные районы - под надежным прикрытием системы ПВО. Причем различные средства поражения воздушных целей применяют комплексно.

В работе - один из ключевых элементов противовоздушной обороны ЗРК "Бук". Он способен поражать ракеты наиболее опасных западных реактивных систем, таких как HIMARS. Не менее надежен и эффективен зенитный ракетный комплекс "Стрела - 10".

На донецком направлении поддержку наступающим штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск оказывают экипажи танков Т-72 Б3М. Боевая машина образца 2022 года зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Маневренна, отлично вооружена и оснащена самой современной системой радиоэлектронной борьбы и защитой от дронов.

На стратегическом красноармейском направлении расчеты САУ "Мста-С" уничтожили танк и скопление живой силы противника. Всего за сутки в зоне ответственности подразделений группировки "Центр" противник потерял до 580 военнослужащих и большое количество боевой техники.