Загадка дыры: в Уфе автомобили систематически проваливаются под землю

Ночь, улица, фонарь. И грохот. Самое глубокое парковочное место в Уфе "Лада Калина" заняла за секунду. Причем рухнула на глубину 8 метров не одна, а вместе с деревом. Хозяин авто к такому подарку был не готов.

Чтобы достать поврежденную легковушку, спасателям пришлось огородить участок и применить спецтехнику.

"Автомобиль получил механические повреждения, также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки. Из людей никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются", - сообщил Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Поднимали "Калину" долго. Увидев ее, особо чувствительные рыдали.

Той же ночью в Уфе под землю ушла еще и спецтехника. Диаметр образовавшейся ямы впечатляет. А некоторых - пугает. Тут же вспомнили о странных совпадениях. Девять лет лет назад недалеко от того места, где рухнула "Лада Калина", провалились сразу два автомобиля. Причем один из них бесследно исчез.

О том, почему в Уфе так часто и глубоко проваливаются машины, старожилы не гадают.

"Всю жизнь живем и переживаем. Потому что дом построен на озере", - говорит местная бабушка.

После досадных инцидентов решили провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Возможно, удастся ответить на вечно актуальные вопросы: кто виноват и что делать.