В Приморье спасли израненного детеныша дальневосточной нерпы

Этого раненого тюленя обнаружили прохожие прямо в черте города. Трехнедельного детеныша искусали собаки, когда того прибило к берегу на льдине. Выжить самостоятельно он, скорее всего, уже не смог бы. Животное привезли в центр реабилитации.

"Три раза в день он получает жидкую витаминизированную пищу. Он пережил стресс, поэтому требуется восстановление водно-солевого баланса, а затем будем переводить его на твердую пишу", - рассказала Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра "Тюлень".

С февраля по апрель у ларг сезон рождения. Детеныши чаще появляются на свет на льдинах. И как раз в этот период ледовое поле начинает ломаться. Очень часто новорожденных уносит ветром далеко от мамы. Оставшись одни, щенки практически беспомощны.

В совсем маленьком возрасте тюлени - далеко не пловцы. Им, напротив, нужно как можно больше времени проводить на суше. Поэтому специалисты напоминают, что если новорожденная ларга повстречалась прохожим на берегу, то ни в коем случае ее нельзя оттаскивать обратно в воду. Напротив, нужно отрезать ей путь в море, при этом находиться как можно дальше, не трогать животное и не кормить, а как можно скорее вызвать сотрудников центра реабилитации.

В этом году замерзшая акватория начала таять раньше привычных сроков. И первый пациент в центре "Тюлень" тоже появился довольно рано. Он уже перенес линьку, что говорит о его хорошем самочувствии. Но когда вернется в естественную среду обитания - специалисты пока не могут сказать.

Каждый год в центре реабилитации выхаживают около десяти, а то и больше детенышей пестрых нерп. Чаще ластоногие истощены или травмированы. Здесь их выкармливают, дают окрепнуть в специальном карантином блоке, а затем выпускают в вольеры с бассейнами. Итог реабилитации - возвращение в природу. Так сотрудники центра не только помогают каждому конкретному нерпенку, но и поддерживают популяцию. Под особой охраной - ларги в Дальневосточном морском заповеднике.

Острова архипелага Римского-Корсакова залива Петра Великого - настоящий родильный дом для этих ластоногих. Именно здесь у бельков гораздо больше шансов остаться с мамой.

"Это уникальное место, ведь только здесь ларги размножаются не на льдине, как привыкли, например, в Охотских морях, а на берегах непосредственно. У этого есть свои плюсы, так как процент рождаемости бельков выше. И это помогает им при линьке", - отметила Татьяна Колка, сотрудник пресс- службы дирекции заповедников "Земля леопарда".

Ларга - своеобразный индикатор экосистемы вокруг. Если популяция этих ластоногих растет, значит, в море все хорошо. Поэтому ученые пристально наблюдают за периодом размножения и ведут подсчет новорожденных. В этом году родилось уже более тысячи бельков. В целом популяция ларг за последние 30 лет выросла почти в пять раз.