Собянин: Москвичи могут стать соавторами спортивного будущего столицы

На платформе "Город идей" стартует уникальный проект "Город обсуждает Московский спорт". Об этом в понедельник, 10 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем официальном Telegram-канале, медиаплатформа позволит горожанам стать соавторами будущего спортивной столицы. Идеи будут принимать до 25 марта по четырем тематическим проектам:

✍️ Спортивная инфраструктура (инициативы по стандартам городских спортивных объектов и благоустройства);

✍️ Спортивные фестивали в городе (инициативы по программе спортивных событий и фестивалей, форматам мероприятий и по площадкам");

✍️ Портал "Московский спорт" (предложения по цифровым сервисам для занятий спортом, а также об использовании портала и мобильного приложения);

✍️ Спортивные трансляции.

Идеи, которые заручатся наибольшей поддержкой, будут воплощены в жизнь столичным Департаментом спорта, пообещал Сергей Собянин.

Столичные власти уделяют большое внимание физическому развитию москвичей и помогают им вести активный образ жизни. В феврале Сергей Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы — здесь можно заниматься не только фигурным катанием и хоккеем, но и другими видами спорта.

Стадион "Торпедо" на Восточной улице, построенный еще в 1959 году, совсем скоро станет современной спортивной ареной. Когда он откроется осенью после реконструкции, там можно будет проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби.