Умер актер из "Гарри Поттера" Саймон Фишер-Беккер

В Британии скончался актер Саймон Фишер-Беккер. Ему было 63 года. Причина смерти не раскрывается.

О кончине артиста сообщила его агент Ким Барри. "Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников", — отметила Ким.

Также сообщение о смерти Фишера-Беккера появилось на его странице в соцсети. "Сегодня (9 марта - прим.ред.) в 14:50 Саймон скончался. Я оставлю этот аккаунт открытым на какое-то время", — написал друг актера Тони.

Зрители запомнят Саймона Фишера-Беккера по роли призрака Толстого монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Также он сыграл межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале "Доктор Кто".