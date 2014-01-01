Путин велел освободить от службы по призыву участников сил ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая состоялась 6 марта в Москве.

В числе прочего глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство поправок об освобождении от призыва на военную службу россиян, которые хотя бы шесть месяцев участвовали в боях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Также Путин распорядился скорректировать законодательство, чтобы статус ветерана боевых действий могли получать представители всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции.

Полный перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что житель Читы, участвовавший в СВО как доброволец, по возвращении из зоны боевых действий в связи с ранением внезапно получил повестку на прохождение срочной службы. В военкомате ему объяснили, что закон не предусматривает освобождение от призыва за добровольную службу в зоне спецоперации.