ФСБ выявила двух британских шпионов: работали под прикрытием посольства

Английские шпионы выявлены в Москве. Двое агентов иностранных спецслужб работали под прикрытием посольства Великобритании. Об этом сообщили в ФСБ России.

Британцы занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности нашей страны. В ближайшее время дипломатов лишат аккредитации, и в течение двух недель они должны покинуть Россию.

По данным ФСБ, шпионами оказались 34-летний второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и 32-летний Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Оба британца при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указали ложные данные, чем нарушили законодательство.

"Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", — отмечает российская спецслужба.

Напомним, что в сентябре 2024 года была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии. Они также были уличены в разведывательно-подрывной работе. А в конце ноября второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор был пойман на шпионаже, он при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.