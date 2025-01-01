Москвичам пообещали новый рекорд тепла и снег

Сложившиеся погодные условия в Московском регионе опережают климатическую норму на полтора месяца. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, нынешняя погода, которой наслаждаются жители Москвы и Подмосковья, больше характерна для конца апреля. На начавшейся рабочей недели прогнозируется температура, на восемь-десять градусов превышающая средние показатели первой декады марта. Столбики термометров будут подниматься до 15 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал АГН "Москва", что если температура достигнет такого значения, во вторник, 11 марта, будет установлен очередной температурный рекорд.

Однако, предупредил эксперт, приближающийся атмосферный фронт принесет похолодание. Со вторника вернутся осадки в виде дождя, а с пятницы на субботу прогнозируется снег.

Россиян между тем уже интересует погода предстоящим летом, но эксперты крайне аккуратны в прогнозах. Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Однако еще рано говорить о погоде с июня по август.