Родители жениха отказались идти на свадьбу дочери Волочковой

Единственная наследница Анастасии Волочковой выходит замуж. Ради дочери балерина решила устроить роскошный банкет в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Вот только самые близкие жениха и невесты отказываются участвовать в торжестве.

Отец Ариадны Игорь Вдовин еще в феврале сообщил, что свадьбу пропустит. Его пригласила лично Волочкова, но одного, без новой жены. Это показалось бизнесмену неуместным, и он приглашение отклонил.

Теперь же стало известно, что и родителей жениха не будет. Более того, они до сих пор ни разу не виделись с мамой невесты. "Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор", — заявила Анастасия в беседе с "КП".

Напомним, дочь балерины выходит замуж за 23-летнего московского бизнесмена Никиту Григоряна спустя год отношений. Свадебный банкет состоится 26 апреля. Торжественное мероприятие организует для наследницы сама Анастасия Волочкова.

"Я прекрасно понимаю, что она хочет во многом быть на меня похожей. Но у мамы была свадьба в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге и на следующий день в Юсуповском дворце в Москве. У мамы королевская свадьба, а это будет свадьба принцессы", — поделилась артистка.