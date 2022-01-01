Улюкаев отозвал заявление о снятии судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказал его адвокат.

Никулинский суд Москвы приостановил производство по этому ходатайству, сообщает ТАСС. При этом неясно, почему Улюкаев решил отозвать заявление.

В мае 2022 года решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вступило в силу — он вышел на свободу из колонии. Срок в восемь лет строгого режима и штраф в 130,4 миллиона рублей были назначены по делу о взятке.

14 февраля 2025 года бывший министр подал ходатайство о снятии судимости. Адвокат Улюкаева Олег Бессонов уверял, что для этого "имеются все основания", однако не уточнял, на что именно собирается ссылаться защита.

Судимость, по российскому законодательству, может быть снята решением суда, если после отбытия наказания осужденный демонстрировал безупречное поведение, а также компенсировал вред, причиненный преступлением.