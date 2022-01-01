Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве по реновации

Современные методы строительства ускоряют возведение домов в рамках программы реновации, которую реализуют в столице. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, с 2022 года внедряются префаб-технологии. Часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. Это сокращает сроки возведения на 30–50%, трудозатраты на квадратный метр площади — в два-три раза. Вместе с тем срок эксплуатации таких зданий может превышать сотню лет.

Эту технологию уже успешно задействовали, в частности, при строительстве дома в проезде Черепановых и ЖК на Ташкентской улице. Примечательно, что практически все материалы для строительства и отделки при реновации — российского производства, они ничуть не уступают зарубежным вариантам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабах реновации на востоке столицы — там квартиры в рамках этой программы получили уже почти 30 тысяч человек. В совокупности в ВАО планируют расселить почти тысячу домов старого фонда, а наряду с этим развивают социальную инфраструктуру.

В феврале был утвержден перечень ключевых строек в Москве на 2025–2026 годы. В их числе — северный участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "ЗИЛ", Национальный космический центр, новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.