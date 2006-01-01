Вдова Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова умерла в машине скорой помощи

В Москве на 85-м году жизни скончалась актриса Татьяна Говорова. Вдове актера Виктора Павлова стало плохо вечером 9 марта. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации, но звезда фильма "В августе 44-го" скончалась по дороге в больницу.

Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти Говоровой стала острая сердечная недостаточность. Актриса умерла около 19:00 9 марта.

Зрители запомнят Татьяну Говорову по ролям в сериале "Убойная сила" и фильме "В августе 44-го". Артистка с 1966 года была замужем за легендарным советским актером Виктором Павловым, который ушел из жизни в 2006 году. У супругов остались дочь Александра и внучка Наталья, они не пошли по стопам известных родственников, обе стали врачами.

Татьяну Говорову скорей всего похоронят на Кунцевском кладбище столицы. Там нашел последний приют ее супруг.