Мишустин объяснил, кому увеличат пенсии с апреля

Федеральное правительство подготовило постановление, согласно которому с 1 апреля на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как пояснил премьер-министр на оперативном заседании со своими заместителями, социальные пенсии проиндексируют в соответствии с темпами повышения прожиточного минимума российских граждан.

Такую помощь получают от государства люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Речь идет о мужчинах старше 70 и женщинах, достигших возраста 65 лет.

Наряду с этим, как уточнил Мишустин, вырастут пенсии еще нескольких категорий льготников, в их числе – военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны и другие. Увеличатся также надбавки к пенсиям для летчиков-испытателей и космонавтов.

В совокупности на повышение пенсий с 1 апреля могут рассчитывать почти 4,2 миллиона россиян, а израсходуют на это примерно 85 миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что в марте некоторые россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. Это сопряжено с инфляцией, в зависимости от величины которой индексировались выплаты.

Тем временем сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию, запустили на портале "Госуслуги". Он поможет существенно сократить количество личных визитов в государственные структуры и органы.