После отмены последнего концерта певица Лолита покинула Россию

Певица Лолита Милявская сейчас находится в Болгарии. Артистка уехала из России после объявления об очередной отмене ее концерта.

Об отъезде рассказала сама Лолита. Она призналась, что в Болгарии планирует провести пять дней, поздравить с 8 марта своих любимых — маму Аллу Дмитриевну и дочку Еву.

Добиралась до родственниц Милявская долго. Прямых рейсов из Россию в Болгарию сейчас нет. "Я не взяла снотворное, и мне пришлось лететь 12 часов с пересадками. Я уснула в такси, и таксист говорит мне: "Лолита, вы приехали". А я в ответ: "Что? Варна? Стамбул? Москва?"" — поделилась исполнительница хита "Пошлю его на…".

Курортный город встретил артистку прохладой. В ее апартаментах долгое время никто не жил, поэтому условия там не самые лучшие. "Когда я вошла в квартиру, здесь было всего 15 градусов, пахло сыростью и было холодно. Но так хочется спать, что я собираюсь немного отдохнуть", — отметила Лолита.

Напомним, 7 марта стало известно, что отменен концерт Милявской в Казани. Выступление было запланировано на конец марта. Против проведения мероприятия выступила общественная организация "Русская община", которая направила обращения в приемные власти Татарстана и несколько министерств с просьбой отменить мероприятие.

Казань стала четвертым городом, который в 2025 году отказался принимать у себя певицу. Ранее были отменены концерты в Перми, Ульяновске и Волгограде. Общественники выступили против Лолиты из-за ее участия в "голой вечеринке".