МИД России предостерег Лондон из-за ситуации с посольством

Россия решительно ответит Великобритании, если официальный Лондон отважится на эскалацию ситуации в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство вызвало на Смоленскую площадь представителя посольства Великобритании в Москве. Дипломату заявили протест из-за подачи некоторыми сотрудниками британской дипломатической миссии заведомо ложных сведений при въезде в Россию.

Дипломату объяснили, что из-за этого, как и в свете причастности этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, аккредитация данных лиц отзывается. МИД России предупредил, что наша страна не потерпит деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб.

В Федеральной службе безопасности ранее объявили, что в российской столице нашли двух британских шпионов — они работали под прикрытием посольства Великобритании, а в действительности вели подрывную работу против России. Шпионов выдворят из нашего государства.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Великобритания давно мечтает о создании двух военных баз на территории Украины, а план британских властей отправить на Украину военных под видом миротворцев "не имеет даже намека на беспристрастность".