В ЕС допустили, что Венгрия помешает продлить санкции против России

Венгрия может сорвать принятие единого общеевропейского решения о пролонгировании санкций против российских граждан и компаний. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказали источники из числа европейских дипломатов.

К 15 марта, когда завершится очередной полугодичный срок действия ограничений в отношении России, государства — члены Евросоюза должны будут единогласно принять решение о продлении санкций, чтобы сохранить их в силе.

Как отмечает Euractiv, Будапешт может существенно усилить противодействие другим странам Евросоюза в вопросе рестрикций против России, чтобы добиться от них максимальных уступок. Собеседники портала полагают, что Венгрия "попытается сорвать продление санкций по-настоящему".

Ранее сообщалось, что члены саммита Евросоюза не смогли договориться о том, как поддерживать Украину без помощи Соединенных Штатов. При этом лидеры Евросоюза согласовали заявление в поддержку Украины, несмотря на отказ Венгрии поддержать документ. Будапешт недоволен попытками навязать "финансовый и военный груз, за который до сих пор платила Америка".

В Еврокомиссии недовольны тем, что венгерские власти срывают их планы по поддержке киевского режима. Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что в Брюсселе подумывают лишить Венгрию возможности блокировки решений в пользу киевского режима.